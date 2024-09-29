Сборная Украины по футзалу пробилась в полуфинал ЧМ-2024 (видео)

Сине-желтые блестяще проводят турнир

В воскресенье, 29 сентября, сборная Украины провела матч 1/4 финала на чемпионате мира по футзалу против команды Венесуэлы. К слову, южноамериканская команда выбила из турнира испанцев.

Встреча, проходившая в Ташкенте, завершилась со счетом 9:4 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок прошел при полном доминировании украинских футзалистов, однако Венесуэла просто феноменально реализовывала свои моменты. Первый период завершился со счетом 5:3 в пользу Сине-желтых. Во втором тайме наша команда играла вторым номером, а вот южноамериканцы заметно подсели.

Отметим, сборная Украины как минимум повторила свое лучше достижение в истории (4-е место в 1996 году). В полуфинале Сине-желтые сыграют с Бразилией. Эта игра пройдет в Ташкенте 2 октября.

Полный видеообзор матча Украина — Венесуэла будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча Украина — Венесуэла

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. Сборная Украины вышла на турнир, успешно выступив в европейской квалификации. Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда крупно уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1.