Збірна України з футзалу пробилася до півфіналу ЧС-2024 (відео)

Синьо-жовті блискуче проводять турнір

У неділю, 29 вересня, збірна України провела матч 1/4 фіналу на чемпіонаті світу з футзалу проти команди Венесуели. До речі, південноамериканська команда вибила з турніру іспанців.

Зустріч, яка відбулася в Ташкенті, завершилася з рахунком 9:4 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок пройшов за повного домінування українських футзалістів, проте Венесуела просто феноменально реалізовувала свої моменти. Перший період завершився з рахунком 5:3 на користь Синьо-жовтих. У другому таймі наша команда грала другим номером, а ось південноамериканці помітно підсіли.

Зазначимо, збірна України як мінімум повторила своє найкраще досягнення в історії (4-е місце у 1996 році). У півфіналі Синьо-жовті зіграють із Бразилією. Ця гра пройде у Ташкенті 2 жовтня.

Повний відеоогляд матчу Україна – Венесуела буде доступний тут пізніше.

Повне відео матчу Україна — Венесуела

Нагадаємо, ЧС-2024 з футзалу проходить у трьох містах Узбекистану: Ташкенті, Андіжані та Бухарі. Збірна України вийшла на турнір, успішно виступивши у європейській кваліфікації. Синьо-жовті на Мундіалі пробились у плей-оф, посівши друге місце у групі С, де також грали Аргентина, Ангола та Афганістан. Наша команда поступилася Аргентині з рахунком 1:7, потім знищила Анголу — 7:2, після чого обіграла Афганістан — 4:1. У 1/8 фіналу українці пройшли Нідерланди — 3:1.