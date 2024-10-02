"Хоффенхайм" — "Динамо": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

Шансы команд практически равны

В четверг, 3 октября, киевское "Динамо" сыграет свой второй поединок в обновленной Лиге Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" — "Динамо".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет явного фаворита, правда, специалисты отдают небольшое предпочтение немцам. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики оценили вероятность победы "Динамо" в 27%, а немецкой команды — в 47%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Хоффенхайм" — "Динамо"

Favbet: (победа "Хоффенхайма" 2,05 — ничья 3,80 — победа "Динамо" 3,60)

William Hill: (2,05 — 3,60 — 3,60)

Bwin: (2,00 — 3,75 — 3,40)

Отметим, игра "Хоффенхайм" — "Динамо" состоится в Зинсхайме (Германия) на "Вирсол Райн-Некар-Арене". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине. Добавим, что в первом туре ЛЕ динамовцы уступили второму составу "Лацио" (0:3), а "Хоффенхайм" сыграл вничью с датским "Мидтьюлланном" (1:1).

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Лацио"

Напомним, "Динамо" стартовало в текущей еврокампании со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Сначала Бело-синие прошли сербский "Партизан". В "домашней" игре киевляне разгромили соперника со счетом 6:2, а в гостевой — победили со счетом 3:0.

В 3-м отборочном раунде ЛЧ "Динамо" прошло шотландский "Рейнджерс". В первой игре Бело-синие сыграли вничью (1:1), а во второй — обыграли шотландцев со счетом 2:0.

В борьбе за место в сильнейшем еврокубке "динамовцы" не сумели пройти австрийский "Зальцбург". Сначала киевляне проиграли со счетом 0:2, после чего сыграли с австрийцами вничью — 1:1.