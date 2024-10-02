"Гоффенгайм" — "Динамо": букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи

Шанси команд практично рівні

У четвер, 3 жовтня, київське "Динамо" зіграє свій другий поєдинок у оновленій Лізі Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Гофенгайм" — "Динамо".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає явного фаворита, щоправда, фахівці надають невелику перевагу німцям. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики оцінили ймовірність перемоги "Динамо" у 27%, а німецької команди — у 47%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Гоффенгайм" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Гоффенгайма" 2,05 — нічия 3,80 — перемога "Динамо" 3,60)

William Hill: (2,05 — 3,60 — 3,60)

Bwin: (2,00 — 3,75 — 3,40)

Зазначимо, гра "Гоффенгайм" — "Динамо" відбудеться у Зінсгаймі (Німеччина) на "Вірсол Райн-Некар-Арені". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Додамо, що в першому турі ЛЄ динамівці поступилися другому складу "Лаціо" (0:3), а "Гоффенгайм" зіграв унічию з данським "Мідтьюлланом" (1:1).

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Лаціо"

Нагадаємо, "Динамо" стартувало у поточній єврокампанії з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан". У "домашній" грі кияни розгромили суперника з рахунком 6:2, а у гостьовій — перемогли з рахунком 3:0.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ "Динамо" пройшло шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині зіграли внічию (1:1), а в другій — обіграли шотландців з рахунком 2:0.

У боротьбі за місце у найсильнішому єврокубку "динамівці" не змогли пройти австрійський "Зальцбург". Спочатку кияни програли з рахунком 0:2, після чого зіграли з австрійцями внічию – 1:1.