"У тебе був шанс": Ф’юрі послав Усика та його команду

"Циганський король" починає просувати бій?

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) звернувся до чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у цій ваговій категорії Олександра Усика (22-0, 14 КО), до його промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса. Нещодавно Усик оголосив про бажання піти у політику.

Відповідний пост "Циганський король" опублікував на своїй сторінці в Instagram. Британець послав українця і всю його команду, зазначивши, що той мав шанс нокаутувати його, проте "Кіт" не зумів цього зробити.

"У тебе був шанс, але ти не зміг закінчити роботу. Помилка.

Н***й Усика, н***й Клімаса, н***й Красюка. І якщо ти разом з Усиком, то н***й і тебе", — написав Ф’юрі, прикріпивши до поста фото, на якому українець був близький до того, щоб нокаутувати британця.

Нагадаємо, нещодавно в Лондоні відбувся великий вечір боксу Джошуа — Дюбуа. На шоу прийшли і Усик, і Ф’юрі. "Циганський король" по-дружньому ставився до українця, який побив його у травні 2024 року. До речі, "Кіт" зіштовхнувся із проблемами під час поїздки до Лондона — українця затримали польські правоохоронці в аеропорту Кракова. Зараз Олександр знаходиться в Іспанії, де проходить його тренувальний табір до реваншу з Тайсоном. Британець ще не розпочинав тренування.