Сборная Украины по футзалу впервые в истории выиграла медаль на чемпионате мира (видео)

Сине-желтые блестяще провели турнир и выиграли "бронзу"

В воскресенье, 6 октября, сборная Украины по футзалу провела матч с Францией за третье место на чемпионате мира в Узбекистане. В полуфинале Сине-желтые не смогли пройти Бразилию.

Встреча, проходившая в Ташкенте, завершилась со счетом 7:1 в пользу Украины. Об этом сообщает "Телеграф".

За нашу команду забивали Игорь Чернявский, Михаил Зварич, Даниил Абакшин (хет-трик) и Евгений Жук (дубль). Таким образом, сборная Украины впервые в истории завоевала медаль на уровне ЧМ. Ранее лучшим результатом Сине-желтых было 4-е место на ЧМ-1996. В том составе украинцев играл нынешний тренер национальной команды Александр Косенко.

Полное видео матча Украина - Франция

Сине-желтые на Мундиале пробились в плей-офф, заняв второе место в группе С, где также играли Аргентина, Ангола и Афганистан. Наша команда без шансов уступила Аргентине со счетом 1:7, затем уничтожила Анголу — 7:2, после чего обыграла Афганистан — 4:1. В 1/8 финала украинцы прошли Нидерланды — 3:1, а в четвертьфинале — одолели Колумбию со счетом 9:4. В полуфинале Сине-желтые дали бой бразильцам, но выйти в финал не смогли (2:3).

Напомним, ЧМ-2024 по футзалу проходит в трех городах Узбекистана: Ташкенте, Андижане и Бухаре. В финале турнира сыграют Аргентина и Бразилия. Сборная Украины вышла на Мундиаль, успешно выступив в европейской квалификации.