"Шахтер" - "Бавария": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Донецкий клуб попытается отобрать очки у бронзового призера Бундеслиги

Во вторник, 10 декабря, "Шахтер" сыграет с "Баварией" в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Горнякам осталось провести всего три матча в этом раунде главного еврокубка.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Бавария". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Бавария" (обновляется)

Встреча "Шахтер" — "Бавария" состоится в Гельзенкирхене (Германия) на арене "АУФ Шальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине, и делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, по итогам пяти туров Лиги чемпионов Горняки набрали 4 очка. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1), после чего победил "Янг Бойз" (2:1). В 5 туре дончане проиграли ПСВ в матче-триллере (2:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Боруссией" Д и "Брестом".