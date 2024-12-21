Усик взял секретное оружие на бой с Фьюри (видео)

Александр на выезде не расстается с талисманом от дочери

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу состоится реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинский чемпион прибыл на Kingdom Arena раньше, чем "Цыганский король". Об этом сообщает Queensberry Promotions в соцсети Х.

Усик при этом не забыл про "секретное оружие" против британца — талисман от дочери Елизаветы в виде плюшевой игрушки осла Иа-Иа (персонажа книг Алана Милна "Винни-Пух"). Александр не расставался с ним и в первом поединке.

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки. К слову, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания, которая завершилась 3-секундной дуэлью взглядов.

Отметим, в первом поединке Усик раздельным решением судей одолел Фьюри. Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть реванш в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой.