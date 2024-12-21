Усик - Фьюри 2: Украина доминирует на шоу бокса (видео)

Третий украинский боксер добыл победу в Саудовской Аравии

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу состоится реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усик (22-0, 14 КО) и экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

В андеркарде шоу выступил украинец Сергей Богачук. Об этом сообщает "Телеграф".

В рейтинговом поединке первого среднего веса (до 69,9 кг) Богачук (25-2, 23 KO) добыл уверенную победу над британцем Ишмаэлем Дэвисом (13-2, 6 KO). После шестого раунда соперник украинца отказался выходить на ринг. Добавим, что во втором раунде Сергей отправил оппонента в нокдаун.

Добавим, что на шоу также выступит еще один украинец — Усик. Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем боксер Усика Даниэль Лапин одержал победу по очкам, завоевав второстепенный чемпионский пояс.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором костюма, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

19 декабря спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг.