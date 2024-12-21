Усик - Фьюри 2: на шоу разгорелся грандиозный судейский скандал

Любители бокса находятся в недоумении

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит грандиозное шоу профессионального бокса, в главном поединке которого состоится супербой Александр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО). В одном из боев андекарда прогремел скандал.

Судейское решение в бою британских супертяжеловесов Джонни Фишера (13-0, 11 KO) и Дэвида Аллена (23-7-2, 18 KO) вызвало возмущение в сети. Об этом сообщает "Телеграф".

Дело в том, что по мнению фанатов бокса, непобедимый 25-летний Фишер проиграл поединок 32-летнему ветерану. А вот судьи раздельным решением присудили победу молодому боксеру — 95-94, 93-96, 94-95.

Официальный транслятор DAZN опубликовал итоги голосования пользователей касательно победителя этого боя. Большинство считают, что победил Аллен. В комментариях под постом болельщики обвиняют судей в "ограблении" ветерана.

Напомним, неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.

На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов. За день до боя Усик и Фьюри поучаствовали в официальной церемонии взвешивания. Британец перевесил украинца почти на 25 кг — 127,4 кг против 102,5 кг.