"Реал" - "Барселона": букмекеры заинтриговали прогнозом в битве за трофей

Суперклубы сразятся за Суперкубок

В воскресенье, 12 января, мадридский "Реал" и каталонская "Барселона" проведут первое Эль-Класико в 2025 году. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Барселона" за Суперкубок Испании.

По мнению букмекеров, шансы команд на успех практически равны. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты не сумели выделить явного фаворита в этом противостоянии. Аналитики оценили вероятность успеха Королевского клуба в 39%, а Сине-гранатовых — в 36%.

Прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании "Реал" — "Барселона"

Favbet: (победа "Реала" 2,48 — ничья 3,80 — победа "Барселоны" 2,69)

William Hill: (2,45 — 3,60 — 2,50)

Bwin: (2,40 — 3,90 — 2,60)

Суперматч "Реал" — "Барселона" состоится на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия). Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Отметим, в финале четырех Суперкубка Испании каталонцы разобрались с "Атлетико" Бильбао (2:0), а мадридцы расправились с "Мальоркой" (3:0).

Напомним, осенью 2024 года "Барселона" уничтожила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 в рамках матча Ла Лиги. Сливочные после этого стали лучшим клубом мира, выиграв Межконтинентальный кубок.