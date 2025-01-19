"Галатасарай" — "Динамо": букмекеры не верят в киевлян

Бело-синие — аутсайдеры противостояния

Во вторник, 21 января, "Динамо" встретится с "Галатасараем" в рамках матча 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" — "Динамо".

По мнению букмекеров, у киевлян практически нет шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы киевлян всего в 8%. В то же время успех турецкой команды оценивается в 77%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо"

Favbet: (победа "Галатасарая" 1,24 — ничья 6,50 — победа "Динамо" 12,50)

William Hill: (1,20 — 7,00 — 13,00)

Bwin: (1,21 — 7,50 — 12,50)

Матч "Галатасарай" — "Динамо" состоится в Стамбуле (Турция) на "Али Сами Йен Спор Комплексы". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в Украину.

Напомним, по итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.