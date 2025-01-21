"Галатасарай" — "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Бело-синие уже не имеют никаких турнирных задач в еврокубках

Во вторник, 21 января, киевское "Динамо" сыграет гостевой поединок против стамбульского "Галатасарая" в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. Накануне киевляне провели зимний сбор, готовясь к этой игре.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" — "Динамо". Начало игры в 17:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Галатасарай" — "Динамо" (обновляется)

Киевляне провалили еврокубковую кампанию, и все, что остается подопечным Александра Шовковского, это громко хлопнуть дверьми. Однако выезд в Стамбул, по мнению аналитиков, ничем хорошим для киевлян не закончится. К слову, турецкий клуб в случа победы приблизиться к выходу в 1/8 финала ЛЕ.

Матч "Галатасарай" — "Динамо" состоится в Стамбуле (Турция) на "Али Сами Йен Спор Комплексы". Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в Украину, а также делился прогнозом на это противостояние.

Напомним, по итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.