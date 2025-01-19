"Галатасарай" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Бело-синие досрочно прекратили борьбу за выход в следующий ранд Лиги Европы

Во вторник, 21 января, киевское "Динамо" сыграет матч 7-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 против стамбульского "Галатасарая". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Галатасарай" — "Динамо".

В прямом эфире в Украине матч "Галатасарай" — "Динамо" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча состоится в Стамбуле (Турция) на "Али Сами Йен Спор Комплексы", начало игры — в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция противостояния Лиги Европы "Галатасарай" — "Динамо" будет доступна на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Напомним, по итогам шести туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.