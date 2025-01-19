"Галатасарай" — "Динамо": букмекери не вірять у киян

Біло-сині — аутсайдери протистояння

У вівторок, 21 січня, "Динамо" зустрінеться з "Галатасараєм" у рамках матчу 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Галатасарай" — "Динамо".

На думку букмекерів, у киян практично не має шансів на успіх у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги киян лише у 8%. Водночас успіх турецької команди оцінюється у 77%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо"

Favbet: (перемога "Галатасарая" 1,24 — нічия 6,50 — перемога "Динамо" 12,50)

William Hill: (1,20 — 7,00 — 13,00)

Bwin: (1,21 — 7,50 — 12,50)

Матч "Галатасарай" — "Динамо" відбудеться у Стамбулі (Туреччина) на "Алі Самі Єн Спор Комплекси". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в Україну.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.