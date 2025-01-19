"Шахтер" - "Брест": где и когда смотреть матч Лиги чемпонов

Донецкому клубу нужна только победа

В среду, 22 января, донецкий "Шахтер" сыграет поединок 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против французского "Бреста". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Брест".

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Брест" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. Прямая трансляция противостояния Лиги чемпионов "Шахтер" — "Брест" будет доступна на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.