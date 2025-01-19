"Шахтар" — "Брест": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Донецькому клубу потрібна лише перемога

У середу, 22 січня, донецький "Шахтар" зіграє поєдинок 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти "Бреста ". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Брест".

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Брест" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра пройде в Гельзенкірхені (Німеччина) на "Арені АуфШальке", початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція протистояння Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Брест" буде доступна на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 4 очки. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.