"Шахтар" — "Брест": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки рискуют потерять шансы на выход в плей-офф ЛЧ

В среду, 22 января, "Шахтер" сыграет с "Брестом" в рамках матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. До конца этой стадии турнира осталось всего две игры.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтар" — "Брест". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляцию матча "Шахтар" — "Брест" (обновляется)

Новости перед игрой

"Брест" фактически обеспечил себе плей-офф ЛЧ, а вот Горнякам, чтобы попасть в топ-24 нужно сильно постараться и закрыть две игры победами.

Игра "Шахтер" — "Брест" пройдет в Гельзенкирхене (Германия) на "Арене АуфШальке". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть встречу в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, по итогам шести туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 4 очка. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5).

В прошлом туре дончане проиграли "Баварии"

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.