"Динамо" - РФШ: где и когда смотреть последний матч Бело-синих в Лиге Европы

Киевляне попытаются громко хлопнуть дверьми в Европе

В четверг, 30 января, состоится заключительный, 8-й тур, основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — РФШ ("Рижская футбольная школа").

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — РФШ покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча "Динамо" — РФШ состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадион". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Добавим, что обе команды не ведут борьбу за плей-офф ЛЕ.

Прямая трансляция противостояния Лиги Европы "Динамо" — РФШ будет доступна на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.