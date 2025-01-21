"Динамо" удивило "Галатасарай", сделав камбэк в Стамбуле (видео)

Во втором тайм рефери принял очень спорное решение в пользу хозяев

Во вторник, 21 января, киевское "Динамо" сыграло поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА против стамбульского "Галатасарая". Накануне Бело-синие провели сбор в Турции.

Встреча, проходившая в Стамбуле (Турция) на стадионе "Али Сами Йен Спор Комплексы", завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Трибуны гнали "Галатасарай" вперед и тот не подвел. Уже к 21-й минуте матча хозяева вели в два мяча — отличились Давинсон Санчес и Абдюлкерим Бардакджы. Турки отдали мяч "динамовцам", однако у гостей вообще ничего не клеилось в атаке. Тем не менее на последних минутах первого тайм киевляне забили — Владислав Ванат отличился, переиграв голкипера в ближнем бою.

Ключевой момент матча произошел в начале второго тайма. Арбитр из Эстонии Кристо Тохвер удалил игрока "Галатасарая" Барыша Йылмаза, показав ему вторую желтую карточку за игру рукой в ​​чужой штрафной. Однако в эпизод вмешался VAR. Тохвер отменил удаление и назначил пенальти в ворота "Динамо" за фол Александра Тымчика. "Приговор" ударом по центру реализовал Виктор Осимхен. Несмотря на тотальное преимущество хозяев, киевляне сумели забить еще — гол после подачи с углового оформил Андрей Ярмоленко. А под занавес встречи Андрей оформил дубль и вырвал ничью для киевлян.

"Галатасарай" – "Динамо Киев" — 3:3

Голы: Санчес, 6, Бардакджи, 22, Осимхен, 53 (пен.) – Ванат, 45, Ярмоленко, 68, 81

Предупреждения: Йылмаз, 33, Якобс, 40, Санчес, 80, Осимхен, 83 – Шапаренко, 40, Тымчик, 52, Пихаленок, 72, Михайленко, 74, Вивчаренко, 83

"Галатасарай": Муслера – Якобс, Бардакджи, Санчес, Айхан (Батшуаи, 86) – Торрейра, Кутлу (Демирбай, 73) – Йылмаз (Елерт, 86), Мертенс (Демир, 90+1), Акгюн – Осимхен.

"Динамо" Киев: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик – Шапаренко (Пихаленок, 46), Михайленко – Кабаев (Герреро, 74), Буяльский (Саленко, 87), Волошин (Ярмоленко, 46) – Ванат (Пономаренко, 90+4).

Полный видеообзор матча "Галатасарай" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.