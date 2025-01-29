"Динамо" - РФШ: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевский клуб прощается с еврокубками

В четверг, 30 января, "Динамо" проведет свой последний еврокубковый поединок в сезоне 2024/25. Накануне киевляне начали второй тренировочный сбор в Турции.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцияю матча "Динамо" — РФШ. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — РФШ (обновляется)

Новости перед игрой

Матч "Динамо" — РФШ состоится в Гамбурге (Германия) на "Фолькспаркштадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.