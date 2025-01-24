"Боруссия" Д - "Шахтер": где и когда смотреть решающий матч Лиги чемпионов

Донецкий клуб, вероятно, проведет свой последний матч в еврокубках

В среду, 29 января, донецкий "Шахтер" сыграет против "Боруссии" Д в рамках 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. Горняки находятся в шаге от вылета из турнира.

В прямом эфире в Украине матч "Боруссия" Д — "Шахтер" покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча состоится в Дортмунде (Германия) на стадионе "BVB-Штадион". Начало игры — в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры "Боруссия" Д "Шахтер" будет доступна на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность". Стоимость пробной подписки — от 69 грн.

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.