"Боруссия" Д - "Шахтер": букмекеры не верят в Горняков

Горнякам пророчат поражение и вылет из турнира

В среду, 29 января, "Шахтер" сыграет заключительный поединок основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против "Боруссии" Д. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — "Шахтер".

По мнению букмекеров, у Горняков практически нет шансов на успех в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д — "Шахтер":

Favbet: (победа "Боруссии Д" 1,41 — ничья 5,30 — победа "Шахтера" 6,90)

William Hill: (1,36 — 5,00 — 7,00)

Bwin: (1,38 — 5,25 — 7,25)

Встреча "Боруссия" Д — "Шахтер" состоится в Дортмунде (Германия) на стадионе "BVB-Штадион". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч в Украине.

Напомним, по итогам семи туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал 7 очков, приблизившись к зоне плей-офф. В первом туре дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). Затем Горняки проиграли "Арсеналу" (0:1), после чего победили "Янг Бойз" (2:1). В 5-м туре дончане проиграли ПСВ (2:3), после чего не сумели дать бой "Баварии" (1:5). В 7-м туре дончане обыграли "Брест" (2:0).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЧ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Шахтер" попал на турнир напрямую, победив в чемпионате Украины прошлого сезона.