"Боруссія" Д — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький клуб прощається з єврокубками

У середу, 29 січня, "Шахтар" та "Боруссія" зіграють у 8-му турі основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ймовірно, це буде останній єврокубковий поєдинок Гірників у поточному розіграші.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — "Шахтар". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Боруссія" Д — "Шахтар" (оновлюється)

Новини перед грою

"Боруссія" Д фактично гарантувала собі попадання в топ-24, а ось у Гірників шансів на це практично немає. Проте донеччани, окрилені успіхом у минулому турі, спробують голосно грюкнути дверима в Європі.

Зустріч "Боруссія" Д — "Шахтар" відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на стадіоні "BVB-Штадіон". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок, наблизившись до зони плей-оф. У першому турі донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). Потім Гірники програли "Арсеналу" (0:1), після чого перемогли "Янг Бойз" (2:1). У 5-му турі донеччани програли ПСВ (2:3), після чого не зуміли дати бій "Баварії" (1:5). У 7-му турі донеччани обіграли "Брест" (2:0).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЧ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Шахтар" потрапив на турнір напряму, перемігши у чемпіонаті України минулого сезону.