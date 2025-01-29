"Динамо" - РФШ: букмекеры оценили шансы команд в Лиге Европы

Обе команды не преследуют турнирных целей

В четверг, 30 января, "Динамо" в рамках 8-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 встретится с латвийским ФК РФШ ("Рижская футбольная школа"). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — РФШ.

По мнению букмекеров, у Бело-синих отличные шансы на победу в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность триумфа киевлян в 52%, а РФШ — в 22%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — РФШ:

Favbet: (победа "Динамо" 1,85 — ничья 3,75 — победа РФШ 4,35)

William Hill: (1,83 — 3,70 — 4,20)

Bwin: (1,82 — 3,70 — 4,20)

Напомним, по итогам семи туров Лиги Европы "Динамо" набрало одно очко и досрочно прекратило борьбу за выход в плей-офф ЛЕ. В первой игре Бело-синие разгромно уступили "Лацио" (0:3), после чего столичная команда проиграла "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем пропустили 4 гола от "Ференцвароша" (0:4). В 5-м туре киевляне потерпели поражение от "Виктории" (1:2), а в 6-м — от "Реала Сосьедад" (0:3). В 7-м туре столичная команда вырвала ничью у "Галатасарая" (3:3).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию Лиги чемпионов, проиграв в последнем раунде отбора.