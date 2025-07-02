Свитолина - Саснович: онлайн-трансляция матча "Уимблдон-2025" (видео)

Украинка сыграет против "нейтральной" соперницы

В среду, 2 июля, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 13 WTA) во втором круге Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2025" сыграет против "нейтральной" представительницы Беларуси Александры Саснович (№ 107 WTA). В первом круге главного травяного турнира сезона Элина без проблем обыграла Анну Бондар из Венгрии.

Прямая видеотрансляция матча Свитолина — Саснович доступна для просмотра на YouTube-канале Setanta Sports. Встреча пройдет на 12-м корте после матча мужского одиночного разряда Легечка — Белуччи.

Прямая видеотрансляция матча 2-го круга "Уимблдон-2025" Свитолина — Саснович

Свитолина и Саснович трижды пересекались на турнирах WTA. Элина лишь раз обыгрывала Александру, это произошло в финале турнира в Брисбене в 2018 году. Несмотря на статистику, украинка является безоговорочной фавориткой встречи.

Украину на "Уимблдоне-2025" представляют 4 теннисистки-одиночницы: Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Первый раунд не преодолела только Костюк, которая умудрилась проиграть словенке Веронике Эрьявец.

Напомним, в текущем сезоне Свитолина дважды добиралась до четвертьфиналов ТБШ. В Австралии украинка в 1/4 финала проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:3, 6:4, а во Франции Элина уступила Иге Свентек из Польши со счетом 1:6, 5:7.