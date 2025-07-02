Світоліна — Саснович: онлайн-трансляція матчу "Вімблдон-2025" (відео)

Українка зіграє проти "нейтральної" суперниці

У середу, 2 липня, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 13 WTA) у другому колі Турніру Великого Шлему (ТВШ) "Вімблдон-2025" зіграє проти "нейтральної" представниці Білорусі Олександри Саснович (№ 107 WTA). У першому колі головного трав’яного турніру сезону Еліна без проблем обіграла Анну Бондар з Угорщини.

Пряма відеотрансляція матчу Світоліна — Саснович доступна для перегляду на YouTube-каналі Setanta Sports. Зустріч пройде на 12-му корті після матчу чоловічого одиночного розряду Легечка – Белуччі.

Пряма відеотрансляція матчу 2-го кола "Вімблдон-2025" Світоліна — Саснович

Світолина та Саснович тричі перетиналися на турнірах WTA. Еліна лише раз обігравала Олександру, це сталося у фіналі турніру у Брісбені у 2018 році.

Україну на "Вімблдоні-2025" представляють 4 тенісистки-одиночниці: Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева. Перший раунд не здолала лише Костюк, яка примудрилася програти словенці Вероніці Ер'явець.

Нагадаємо, цього сезону Світоліна двічі добиралася до чвертьфіналів ТВШ. В Австралії українка в 1/4 фіналу програла американці Медісон Кіз з рахунком 3:6, 6:3, 6:4, а у Франції Еліна поступилася Ізі Свьонтек з Польщі з рахунком 1:6, 5:7.