Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция церемонии взвешивания (видео)

Боксеры в последний раз встретятся лицом к лицу перед боем

В пятницу, 18 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут традиционную процедуру взвешивания перед боем. Реванш между боксерами запланирован на субботу, 19 июля.

В прямом эфире в Украине прямая трансляция церемонии взвешивания будет доступна для просмотра на YouTube-канале DAZN. Начало мероприятия в 17:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии взвешивания Усик — Дюбуа 2

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.