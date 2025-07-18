Усик — Дюбуа 2: онлайн-трансляція церемонії зважування (відео)

Боксери востаннє зустрінуться віч-на-віч перед боєм

У п’ятницю, 18 липня, чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) та володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) проведуть традиційну процедуру зважування перед боєм. Реванш між боксерами заплановано на суботу, 19 липня.

У прямому етері в Україні пряма трансляція церемонії зважування буде доступною для перегляду на YouTube-каналі DAZN. Початок заходу о 17:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція церемонії зважування Усик — Дюбуа 2

Нагадаємо, Усик та Дюбуа проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу. У першому поєдинку, який пройшов у серпні 2023 року, українець нокаутував британця в 9-му раунді. Щоправда, не обійшлося без скандалу. Даніель вдарив чемпіона нижче пояса, після чого Олександр впав і довго приходив до тями. Нокдаун не було зараховано, через що суперечки точаться досі.

Напередодні боксери провели відкриті тренування, Усик з’явився на публіці у футболці з важливим посланням, після чого боксери зустрілися віч-на-віч на спільній пресконференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи шоу Усик — Дюбуа 2 транслюватиметься безкоштовно в Україні. Додамо, що вечір боксу у Лондоні покажуть в Україні на кількох платформах. Шоу боксу розпочнеться орієнтовно о 19:30 за київським часом.

До речі, букмекери вважають Олександра беззаперечним фаворитом, проте шанси "Динаміту" значно зросли порівняно з першим поєдинком.