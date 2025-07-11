"Динамо" - "Вест Бромвич": онлайн-трансляция матча (видео)

Бело-синие сыграют против представителя английского Чемпионшипа

В пятницу, 11 июля, "Динамо" проведет четвертый контрольный матч в рамках тренировочного сбора в Австрии. Накануне киевляне сыграли против датского "Митьюлланда".

В прямом эфире в Украине матч "Динамо" — "Вест Бромвич" будет доступен для просмотра на YouTube-канале столичной команды. Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Вест Бромвич"

Отметим, "Вест Бромвич" выступает в Чемпионшипе (второй по силе дивизион в Англии). В прошлом сезоне команда заняла 9-е место в первенстве. Клуб успел провести на собственной базе спарринг против "Порт Вейла" (2:0), после чего отправился в Австрию.

"Динамо" на австрийском сборе провело уже 3 игры. Бело-синие сначала проиграли венгерской "Кишварде" (0:2), после чего взяли реванш (3:0). Накануне киевляне проиграли "Митьюлланду" (1:3).

Напомним, в сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Кроме того, Бело-синие выиграли "золото" УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".

В новом сезоне киевляне стартуют со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов матчем против победителя пары "Жальгирис" (Литва) — "Хамрун Спартанс" (Мальта).