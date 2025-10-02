"Забарный в огне": красотка-жена отреагировала на грандиозный успех мужа в Лиге чемпионов

Жена похвалила мужа за отличный матч в главном еврокубке

Украинский центрбек Илья Забарный стал героем матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов "Барселона" — "Пари Сен-Жермен". Центральный защитник сборной Украины сыграл ключевую роль в обороне парижан и удостоился похвалы от своей жены Ангелины.

Что нужно знать

"Барселона" и ПСЖ сыграли в центральном поединке тура ЛЧ

За ПСЖ в стартовом составе вышел Забарный, который в первом тайме сделал невероятный сейв

Жена украинца Ангелина похвалила мужа в соцсетях

Соответствующий пост Ангелина Забарная разместила в сторис на своей странице в Instagram. Жена игрока опубликовала видео с сейвом ворот в исполнении мужа и коротко прокомментировала его.

Ангелина Забарная похвасталась сейвом мужа

"Заба в огне" Ангелина Забарная

Илья отыграл весь матч и стал лучшим игроком по версии sofascore. 23-летний украинец 69 раз коснулся мяча, отдал 52 точные передачи из 54 (96%), сделал 1 удар, 4 отбора, 1 созданный момент и 2 выноса (1 из пустых ворот). Забарный выиграл 5 дуэлей из 7 (71%), совершил 1 подбор, заблокировал 2 удара, 1 раз был обыгран и допустил 3 потери мяча. Статистический портал оценил действия украинца в 7,8 балла (средня оценка в ПСЖ — 6,87 балла).

Забарный - игрок матча "Барселона" - ПСЖ

Полный видеообзор матча "Барселона" — ПСЖ

Отметим, Илья и Ангелина женились в июне 2023 года. Жена футболиста ведет блог о красоте и женственности. На нее подписано около 30 тысяч человек. Девушка не редко публикует горячие снимки в соцсетях.

Илья и Ангелина Забарные

Недавно Ангелина посетила благотворительный вечер ПСЖ, на котором она появилась в откровенном вечернем платье.

Ангелина Забарная на стадионе ПСЖ

Ангелина Забарная на Парк де Пренс

Ангелина Забарная в вечернем платье

Ангелина Забарная на благтворительном вечере ПСЖ

Кроме того, Ангелина частенько публикует свои горячие фото с отдыха.

Ангелина Забарная в белом купальнике

Ангелина Забарная в лазурном бикини

Ангелина Забарная в стильной шляпке

Ангелина Забарная лежит на гамаке

Напомним, Забарный уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к парижанам в августе 2025 года, несмотря на наличие российского вратаря Матвея Сафонова. К слову, россиянин уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем.