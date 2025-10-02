"Забарний у вогні": красуня-дружина відреагувала на грандіозний успіх чоловіка у Лізі чемпіонів
Дружина похвалила чоловіка за чудовий матч у головному єврокубку
Український центрбек Ілля Забарний став героєм матчу 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів "Барселона" — "Парі Сен-Жермен". Центральний захисник збірної України відіграв ключову роль в обороні парижан і отримав похвалу від своєї дружини Ангеліни.
Що потрібно знати
- "Барселона" та ПСЖ зіграли у центральному поєдинку туру ЛЧ
- За ПСЖ у стартовому складі вийшов Забарний, який у першому таймі зробив неймовірний сейв
- Дружина українця Ангеліна похвалила чоловіка у соцмережах
Відповідний пост Ангеліна Забарна розмістила у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Дружина гравця опублікувала відео із сейвом воріт у виконанні чоловіка та коротко прокоментувала його.
"Заба у вогні"
Ілля відіграв весь матч і став найкращим гравцем за версією sofascore. 23-річний українець 69 разів торкнувся м’яча, віддав 52 точні передачі з 54 (96%), зробив 1 удар, 4 відбори, 1 створений момент та 2 виноси (1 з порожніх воріт). Забарний виграв 5 дуелей з 7 (71%), зробив 1 підбір, заблокував 2 удари, 1 раз був обіграний і допустив 3 втрати м’яча. Статистичний портал оцінив дії українця у 7,8 бала (середня оцінка у ПСЖ — 6,87 бала).
Зазначимо, Ілля та Ангеліна одружилися у червні 2023 року. Дружина футболіста веде блог про красу та жіночність. На неї підписано близько 30 тисяч людей. Дівчина не рідко публікує гарячі знімки у соцмережах.
Нещодавно Ангеліна відвідала благодійний вечір ПСЖ, на якому вона з’явилася у відвертій вечірній сукні.
Крім того, Ангеліна часто публікує свої гарячі фотографії з відпочинку.
Нагадаємо, Забарний вже встиг забити свій дебютний гол за "Парі Сен-Жермен". Українець приєднався до парижан у серпні 2025 року, попри наявність російського воротаря Матвія Сафонова. До речі, росіянин уже потрапляв у конфуз через фото з українцем.