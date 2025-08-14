Німеччина профінансує нове озброєння для України: про яку суму йде мова

Постачання озброєння Україні будуть вестися у рамках нової ініціативи НАТО

Німеччина продовжить надання Україні військової допомоги та профінансує великий пакет військового обладнання для України. Його попередня вартість складе до 500 мільйонів доларів, закуповуватися озброєння буде в США.

Про це повідомляє пресслужба НАТО. Зазначається, що постачання озброєння Україні будуть вестися у рамках нової ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL).

"Я хвалю Німеччину за чергову активізацію. Це постачання допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання допомогти українському народу захистити свою свободу та суверенітет", — прокоментував новини генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, що за планом НАТО, постачання нових пакетів американської зброї Києву надалі здійснюватиметься в рамках нової ініціативи НАТО — Пріоритетного списку потреб України (Prioritised Ukraine Requirements List або коротко PURL англійською). Перший пакет за цим механізмом повністю профінансували Нідерланди.

Зазначимо, посилення української протиповітряної оборони стало одним з головних завдань на поточний момент. Наприклад, Німеччина розгорнула власну виробничу лінію, яка випускає ракети-перехоплювачі для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Частину з цих боєприпасів у майбутньому буде отримувати Україна.

Також Німеччина купить в США для України дві батареї систем ППО, Президент Володимир Зеленський ще 10 липня підтвердив існування такої угоди: за його словами, дві батареї купить Німеччина, ще одну батарею для України хоче придбати Норвегія. Перша з американських систем ППО Patriot, про які заявляв президент США Дональд Трамп, вже доставлена в Україну разом із ракетами. Вона прибула лише через кілька днів після оголошення нового пакета допомоги на $10 мільярдів, зробленого 14 липня.