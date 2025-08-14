Германия профинансирует новое вооружение для Украины: о какой сумме идет речь

Поставки вооружения Украине будут вестись в рамках новой инициативы НАТО

Германия продолжит предоставление Украине военной помощи и профинансирует большой пакет военного оборудования для Украины. Его предварительная стоимость составит до 500 миллионов долларов, закупаться вооружение будет в США.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО. Отмечается, что поставки вооружения Украине будут проводиться в рамках новой инициативы НАТО "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL).

"Я хвалю Германию за очередную активизацию. Эта поставка поможет Украине защититься от российской агрессии. Германия является крупнейшим европейским донором военной помощи Украине, и сегодняшнее заявление еще раз подчеркивает ее обязательство помочь украинскому народу защитить свою свободу и суверенитет", — прокомментировал новости генеральный секретарь НАТО Марк Рют.

Напомним, что по плану НАТО поставки новых пакетов американского оружия Киеву будут в дальнейшем осуществляться в рамках новой инициативы НАТО — Приоритетного списка потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List или коротко PURL на английском). Первый пакет по этому механизму полностью профинансировали Нидерланды.

Отметим, что усиление украинской противовоздушной обороны стало одной из главных задач на текущий момент. Например, Германия развернула собственную производственную линию, выпускающую ракеты-перехватчики для американских систем противовоздушной обороны Patriot. Часть этих боеприпасов в будущем будет получать Украина.

Также Германия купит у США для Украины две батареи систем ПВО, Президент Владимир Зеленский еще 10 июля подтвердил существование такого соглашения: по его словам, две батареи купит Германия, еще одну батарею для Украины хочет приобрести Норвегия. Первая из американских систем ПВО Patriot, о которых заявлял президент США Дональд Трамп, уже доставлена в Украину вместе с ракетами. Она прибыла всего через несколько дней после объявления нового пакета помощи на $10 миллиардов, сделанного 14 июля.