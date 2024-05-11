Ломаченко — Камбосос: о котрій бій, де дивитись безкоштовну трансляцію

Бій покажуть в Україні безплатно

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться великий чемпіонський бій у легкій вазі за титули IBF та IBO Василь Ломаченко (17–3, 11) – Джордж Камбосос-молодший (21–2, 10 KO). Напередодні боксери провели зважування, яке завершилося інтенсивною дуеллю поглядів.

Українські телеканали та транслятори відмовилися від показу супербою через скандальність українця. З усім тим промоутерська компанія Top Rank Boxing вирішила безкоштовно показати поєдинок Ломаченко — Камбосос в Україні та на Філіппінах.

Крім того, "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію вечора боксу в Перті, а також поєдинку Ломаченко — Камбосос. Безплатна відеотрансляція шоу доступна тут. Початок ефіру – о 05:00 за київським часом. Очікується, що головний поєдинок шоу розпочнеться пізніше.

Промо відео бою Ломаченко — Камбосос

Напередодні букмекери оцінили шанси боксерів. На думку фахівців, шанси на перемогу набагато вищі у Василя. Додамо, що Джордж провів тренувальний табір під російським триколором. До речі, австралійський боксер пишається своїм "російським стилем".