Ломаченко - Камбосос: во сколько бой, где смотреть бесплатную трансляцию

Бой покажут в Украине бесплатно

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большой чемпионский бой в легком весе за титулы IBF и IBO Василий Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос (21–2, 10 KO). Накануне боксеры провели взвешивание, которое завершилось интенсивной дуэлью взглядов.

Украинские телеканалы и трансляторы отказались от показа супербоя из-за скандальности украинца. Тем не менее промоутерская компания Top Rank Boxing решила бесплатно показать поединок Ломаченко — Камбосос в Украине и на Филиппинах.

Кроме того, "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса в Перте, а также поединка Ломаченко — Камбосос. Бесплатная видеотрансляция шоу доступна здесь. Начало эфира — в 05:00 по киевскому времени. Ожидается, что главный поединок шоу начнется позднее.

Промо видео боя Ломаченко - Камбосос

Накануне букмекеры оценили шансы боксеров. По мнению специалистов, шансы на победу намного выше у Василия. Добавим, что Джордж провел тренировочный лагерь под российским триколором. К слову, австралийский боксер гордится своим "русским стилем".