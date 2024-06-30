Франція – Бельгія: букмекери заінтригували прогнозом на матч Євро-2024

Великі команди зіграють за путівку у 1/4 фіналу

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу. У центральній зустрічі цієї стадії на поле вийдуть команди Франції та Бельгії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Бельгія.

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає однозначного фаворита, проте перемога Синіх трохи ймовірніша. Про це повідомляє Favbet.

На прохід французів у чвертьфінал Євро-2024 фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,44. А ось подібний успіх Червоних Дияволів менш ймовірний — коефіцієнт 2,96. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Синіх в основний час у 49%, а бельгійців – у 21%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Франція — Бельгія

Favbet: (перемога Франції 1,97 — нічия 3,25 — перемога Бельгії 4,65)

William Hill: (1,28 — 5,50 — 11,00)

Bwin: (1,29 — 5,50 — 10,00)

Матч Франція — Бельгія покажуть в Україні на ТБ. До речі, гра відбудеться у Дюссельдорфі на однойменній арені.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині Франція та Бельгія сенсаційно посіли другі місця у своїх групах. Французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). Червоні Дияволи, у свою чергу, програли Словаччині (0:1), обіграли Румунію (2:0) і здобули нічию з Україною (0:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".