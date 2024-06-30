Франція — Бельгія: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу Євро-2024

У головному матчі першого раунду плей-оф зустрінуться бельгійці та французи

У понеділок, 1 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться великий матч. Збірна Франції зіграє з Бельгією у грі на виліт.

У прямому ефірі в Україні матч Франція – Бельгія покаже медіа-сервіс Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Легально в Україні переглянути гру Франція — Бельгія можна тільки на Megogo. Пряма трансляція на платформі буде доступна за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Зазначимо, що зустріч відбудеться в Дюссельдорфі на однойменній арені, початок — о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині Франція та Бельгія сенсаційно посіли другі місця у своїх групах. Французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1). Червоні Дияволи, у свою чергу, програли Словаччині (0:1), обіграли Румунію (2:0) і здобули нічию з Україною (0:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".