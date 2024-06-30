Франция - Бельгия: букмекеры заинтриговали прогнозом на матч Евро-2024

Большие команды сыграют за путевку в 1/4 финала

В понедельник, 1 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоятся два поединка 1/8 финала. В центральной встрече этой стадии на поле выйдут команды Франции и Бельгии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Бельгия.

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет однозначного фаворита, однако победа Синих немного вероятнее. Об этом сообщает Favbet.

На проход французов в четвертьфинал Евро-2024 специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,44. А вот подобный успех Красных Дьяволов менее вероятен — коэффициент 2,96. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Синих в основное время в 49%, а бельгийцев — в 21%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Франция — Бельгия

Favbet: (победа Франции 1,97 — ничья 3,25 — победа Бельгии 4,65)

William Hill: (1,28 — 5,50 — 11,00)

Bwin: (1,29 — 5,50 — 10,00)

Матч Франция — Бельгия покажут в Украине по ТВ. К слову, игра состоится в Дюссельдорфе на одноименной арене.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу в Германии Франция и Бельгия сенсационно заняли вторые места в своих группах. Французы обыграли Австрию (1:0), сыграли вничью с Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1). Красные Дьяволы, в свою очередь, проиграли Словакии (0:1), обыграли Румынию (2:0) и добились ничьей с Украиной (0:0). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".