Іспанія — Англія: де і коли безкоштовно дивитися фінал Євро-2024

У Німеччині добігає кінця головний футбольний турнір року

У неділю, 14 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться вирішальна гра. У фіналі турніру зустрінуться команди Англії та Іспанії.

У прямому ефірі в Україні гру Іспанії проти Англії можна подивитися на медіа-сервісі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі ця зустріч буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безкоштовно гру Іспанія — Англія можна переглянути на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Вінниця, Львів тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, окрім ВТТ.

Додамо, що матч Іспанія — Франція відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1).