Іспанія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2024

Головний матч сезону на рівні збірних відбудеться у Берліні

У неділю, 14 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться вирішальна гра. У фіналі турніру зіграють Іспанія та Англія.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Англія. Зустріч відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні", початок гри — о 22:00 за київським часом.

Іспанія — Англія — початок о 22:00 (оновлюється)

На Євро-2024 зійдуться найвидовищніша команда турніру та збірна, на іграх якої частенько засипали фанати. Фурія Роха демонструє приголомшливий футбол і є фаворитом фіналу, проте Леви демонстрували у плей-оф неймовірну волю до перемоги у дуже складних ситуаціях. Розсудить зустріч французька бригада арбітрів на чолі з Франсуа Летесьє.

Востаннє команди зустрічалися у 2018 році у рамках групового етапу Ліги націй. Тоді перемогу здобули англійці (3:2).

Матч Іспанія — Англія можна переглянути у прямому ефірі на ТБ в Україні. Додамо, що букмекери напередодні оцінили шанси.

Нагадаємо, збірна Іспанії на Євро-2024 виграла свою групу, обігравши Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). У 1/8 фіналу Фурія Роха впоралася з Грузією (4:1), після чого зі скандалом пройшла Німеччину (2:1). У 1/2 фіналу Іспанія обіграла Францію (2:1).

Збірна Англії на груповому етапі чемпіонату Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 за пенальті). У півфіналі ЧЄ-2024 англійці зі скандалом пройшли Нідерланди (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".