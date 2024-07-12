Испания - Англия: где и когда бесплатно смотреть финал Евро-2024

В Германии подходит к концу главный футбольный турнир года

В воскресенье, 14 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу состоится решающая игра. В финале турнира встретятся команды Англии и Испании.

В прямом эфире в Украине игру Испании против Англии можно посмотреть на медиа-сервисе Megogo а также на "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

В сети эта встреча будет доступна эксклюзивно на Megogo по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (стоимость пробной от 99 грн за 7 дней). Бесплатно игру Испания — Англия можно посмотреть на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Винница, Львов и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Добавим, что матч Испания — Франция состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Испании на Евро-2024 выиграла свою группу, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). В 1/8 финала Фурия Роха справилась с Грузией (4:1), после чего со скандалом прошла Германию (2:1). В 1/2 финала Испания обыграла Францию (2:1).

Сборная Англии на групповом этапе чемпионата Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти). В полуфинале ЧЕ-2024 англичане со скандалом прошли Нидерланды (2:1).