Чемпіон вилітає: на Євро-2024 відбулася гучна сенсація (відео)

Чинні чемпіони склали свої повноваження

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартувала стадія плей-оф. Відкривали програму матчів 1/8 фіналу італійці та швейцарці.

Зустріч, що проходила у Берліні на "Олімпіаштадіоні", завершилася з рахунком 2:0 на користь Швейцарії. Про це повідомляє "Телеграф".

Швейцарці з перших хвилин почали чинити тиск на ворота італійців, що дало свої плоди. Ще в першому таймі Ремо Фройлер і Рубен Варгас ударами із середньої та ближньої дистанції шокували італійських уболівальників. Переможці Євро-2020 у другій половині не зуміли проломити організовану оборону "Хрестоносців", що спричинило виліт Скуадра Адзурра на ранній стадії турніру.

Зазначимо, що Швейцарія не перемагала Італію з 1993 року, коли команди грали у відборі на ЧС-1994. Додамо, що у 1/4 фіналу Євро-2024 швейцарці зіграють проти переможця "дуелі" Англії та Словаччини.

Повний відеоогляд матчу Швейцарія — Італія буде доступний пізніше.

Нагадаємо, обидві команди на ЧЄ-2024 посіли другі місця у своїх групах. Швейцарія дала бій Німеччині (1:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та перемогла Угорщину (3:1). Італійці вирвали нічию з Хорватією (1:1), програли Іспанії (0:1) та перемогли Албанію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".