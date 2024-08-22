"Кривбас" — "Бетіс": букмекери оцінили шанси команд у битві за місце у єврокубку

Переможець протистояння зіграє на груповому етапі Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, "Кривбас" зіграє перший поєдинок стикового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2024/25 проти іспанського "Бетісу". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Кривбас" — "Бетіс".

На думку букмекерів, криворізький клуб є однозначним аутсайдером не лише у "домашній" грі, а й у протистоянні загалом. Про це повідомляє Favbet.

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "Кривбас" — "Бетіс"

Favbet: (перемога "Кривбасу" 8,00 — нічия 4,90 — перемога "Бетіса" 1,48)

William Hill: (7,55 — 4,75 — 1,33)

Bwin: (6,50 — 4,50 — 1,40)

Перша гра між командами відбудеться у Кошиці (Словаччина) на однойменному міському стадіоні. Напередодні "Телеграф" повідомляє, де дивитися гру "Кривбас" — "Бетіс" в Україні. Гра-відповідь між колективами пройде 29 серпня в Севільї. Той, хто програє за підсумками 2-матчевого протистояння, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, криворізький клуб стартував у єврокубках із 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де за підсумками двох матчів не зумів пройти чеську "Вікторію" та вилетів у відбір Ліги конференцій. Україну на груповому етапі єврокубків представлять як мінімум дві команди — донецький "Шахтар" (Ліга чемпіонів) та київське "Динамо" (ЛЧ або Ліга Європи). До речі, кияни близькі до вильоту з ЛЧ після поразки від "Зальцбурга" у першій грі (0:2). "Дніпро-1" через фінансові проблеми сезон так і не почав.