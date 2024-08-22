"Кривбасс" - "Бетис": букмекеры оценили шансы команд в битве за место в еврокубке

Победитель противостояния сыграет на групповом этапе Лиги конференций

В четверг, 22 августа, "Кривбасс" сыграет первый поединок стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25 против испанского "Бетиса". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Кривбасс" — "Бетис".

По мнению букмекеров, криворожский клуб является однозначным аутсайдером не только в "домашней" игре, но и в противостоянии в целом. Об этом сообщает Favbet.

Прогноз букмекеров на матч Лиги конференций "Кривбасс" — "Бетис"

Favbet: (победа "Кривбасса" 8,00 — ничья 4,90 — победа "Бетиса" 1,48)

William Hill: (7,55 — 4,75 — 1,33)

Bwin: (6,50 — 4,50 — 1,40)

Первая игра между командами состоится в Кошице (Словакия) на одноименном городском стадионе. Накануне "Телеграф" сообщает, где смотреть игру "Кривбасс" — "Бетис" в Украине. Ответная игра между коллективами пройдет 29 августа в Севилье. Проигравший по итогам 2-матчевого противостояния вылетит из еврокубков.

Напомним, криворожский клуб стартовал в еврокубках с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где по итогам двух матчей не сумел пройти чешскую "Викторию" и вылетел в отбор Лиги конференций. Украину на групповом этапе еврокубков представят как минимум две команды — донецкий "Шахтер" (Лига чемпионов) и киевское "Динамо" (ЛЧ или Лига Европы). К слову, киевляне близки к вылету из ЛЧ после поражения от "Зальцбурга" в первой игре (0:2). "Днепр-1" из-за финансовых проблем сезон так и не начал.