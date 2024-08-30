Україна виграла перше "золото" на Паралімпіаді-2024: плавець Комаров встановив рекорд

Український плавець із паралімпійським рекордом виграв змагання

У п’ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі скарбничка збірної України поповнилася черговою медаллю. Українець Олександр Комаров здобув "золото" у плаванні.

Про це повідомляє "Телеграф". Український плавець у завзятій боротьбі обійшов на фініші китайця Го Цзіньчен, "бронза" дісталася нейтральному атлету з РФ Кирилу Пульверу. До речі, українець поновив паралімпійський рекорд (класс S5).

У Парижі Олександр уже став бронзовим призером на дистанції 200 м. Раніше Комаров брав "золото" в естафеті та особисту "бронзу" на Паралімпіаді-2016 на дистанції 100 м.

Нагадаємо, на рахунку Синьо-жовтих 6 нагород на Паралімпіаді у Парижі. Перше "срібло" збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38).