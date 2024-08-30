Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 30 серпня (оновлюється)

Українські пари атлети продовжують виступи на Іграх у Парижі

У п’ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться другий змагальний день. Українці боротимуться за медалі у кількох дисциплінах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 30 серпня. Українці цього дня змагатимуться у бочі, голболі, бадмінтоні, настільному тенісі, плаванні, академічному веслуванні, кульовій стрільбі, волейболі, велотреку, легкій атлетиці та тхеквондо.

Розклад та результати українців 30 серпня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

9:30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, груповий етап

10:00. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: пневматична гвинтівка, 10 м, стоячи, клас SH1, кваліфікація

10:30. Академічне веслування. Анна Шеремет: одиночки, клас PR1, кваліфікація

10:30. Плавання. Олександр Комаров: 100 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

Не раніше, 10:30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3

10:39. Плавання. Ірина Пойда: 100 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація

11:10. Академічне веслування. Роман Полянський: одиночки, клас PR1, кваліфікація

11:30. Боча. Артем Колінько: клас ВС4, груповий етап

11:50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, кваліфікація

12:00. Настільний теніс: Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст, парний турнір, клас XD17, чвертьфінал

12:02. Плавання. Сергій Кліпперт, Олексій Вірченко: 100 м, спина, клас S13, кваліфікація

12:15. Кульова стрільба. Олексій Денисюк: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація

12:27. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, вільний стиль, кваліфікація

12:30. Академічне веслування. Дар’я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, кваліфікація

12:30. Велотрек. Єгор Дементьєв: гонка з роздільним часом, 1000 м, клас C4-5, кваліфікація

12:40. Тхеквондо. Юлія Липецька: до 57 кг, клас K44, 1/8 фіналу

12:45. Кульова стрільба. Жінки: пневматична гвинтівка, 10 м, стоячи, клас SH1, фінал

13:09. Легка атлетика. Владислав Білий, Олександр Дорошенко: метання списа, клас F38, фінал

13:32. Легка атлетика. Микола Райський, Владислав Загребельний: біг на 100 м, клас T37, кваліфікація

14:30. Кульова стрільба. Василь Ковальчук, Віталій Плакучий: мікст, пневматична гвинтівка, стоячи, клас SH2, кваліфікація

15:00. Настільний теніс. Марина Литовченко, Ірина Шинкарьова: парний турнір, клас WD20, чвертьфінал

15:00. Кульова стрільба. Чоловіки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал

15:00. Волейбол сидячи. Україна — Іран: чоловіки, груповий етап

15:52. Велотрек. Чоловіки: гонка із роздільним часом, 1000 м, клас C4-5, фінал

17:15. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, стоячи, клас SH2, фінал

18:00. Боча. Наталія Коненко: груповий етап, клас ВС4

18:30. Голбол. Україна — Японія: груповий етап

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S5, фінал

18:37. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S5, фінал

19:00. Легка атлетика. Анастасія Москаленко: метання булави, клас F32, фінал

19:33. Плавання. Михайло Сербін, Олексій Чуфаров: 400 м, вільний стиль, клас S11, фінал

20:11. Стрільба з лука. Сергій Атаманенко: блочний лук, 1/16 фіналу

20:20. Легка атлетика. Чоловіки: біг на 100 м, клас T37, фінал

20:44. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S13, фінал

20:57. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 200 м, клас Т37, фінал

21:44. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, вільний стиль, фінал

21:52. Легка атлетика. Микола Жабняк: штовхання ядра, клас F37, фінал

23:00. Тхеквондо. Жінки: до 57 кг, клас K44, фінал

Нагадаємо, перше "срібло" збірній України на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).