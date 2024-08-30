Украина выиграла первое "золото" на Паралимпиаде-2024: пловец Комаров установил рекорд

Украинский пловец с паралимпийским рекордом выиграл соревнования

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже копилка сборной Украины пополнилась очередной медалью. Украинец Александр Комаров добыл "золото" в плавании.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинский пловец в упорной борьбе обошел на финише китайца Го Цзиньчэн, "бронза" досталась нейтральному атлету из РФ Кириллу Пульверу. К слову, украинец обновил паралимпийский рекорд (класс S5).

В Париже Александр уже стал бронзовым призером на дистанции 200 м. Ранее Комаров брал "золото" в эстафете и личную "бронзу" на Паралимпиаде-2016 на дистанции 100 м.

Напомним, на счету Сине-желтых 6 наград на Паралимпиаде в Париже. Первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38).