Українка Пойда стала мультимедалісткою на Паралімпіаді в Парижі

Ірина стала другою мультимедалісткою збірної на Паралімпіаді-2024

У п’ятницю, 30 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі українка Ірина Пойда стала мультимедалісткою Ігор. У Франції плавчиня здобула друге "срібло".

Про це повідомляє "Телеграф". Українка на своїй дебютній Паралімпіаді вже бере другу медаль.

Перемогу у змаганнях (клас S5) здобула Таллі Кірні з Великої Британії, а "бронза" дісталася Моніці Боджоні з Італії. Напередодні Пойда виграла "срібло" на дистанції 200 м.

Нагадаємо, на рахунку Синьо-жовтих 7 нагород на Паралімпіаді у Парижі. Перше "срібло" збірній на Паралімпійських іграх-2024 приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Олександр Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Ірина Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Комаров.