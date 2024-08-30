Украинка Пойда стала мультимедалисткой на Паралимпиаде в Париже

Ирина стала второй мультимедалисткой сборной на Паралимпиаде-2024

В пятницу, 30 августа, на Паралимпийских играх в Париже украинка Ирина Пойда стала мультимедалисткой Игр. Во Франции пловчиха добыла второе "серебро".

Об этом сообщает "Телеграф". Украинка на своей дебютной Паралимпиаде берет уже вторую медаль.

Победу в соревнованиях (класс S5) завоевала Талли Кирни из Великобритании, а "бронза" досталась Монике Боджони из Италии. Накануне Пойда выиграла "серебро" на дистанции 200 м.

Напомним, на счету Сине-желтых 7 наград на Паралимпиаде в Париже. Первое "серебро" сборной Украины на Паралимпийских играх-2024 принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Комаров.